Singapurlular, Türk Büyükelçiliğini "yardım yağmuruna" tuttu

Singapur'daki Türk Büyükelçiliği, "yoğun yardım akışı" nedeniyle bağışlanan eşyaların toplanmasını bir sonraki duyuruya kadar geçici olarak askıya aldıklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 18:49
Singapurlular, Türk Büyükelçiliğini
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Singapurluların, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek olmak için bağış merkezini "yardım yağmuruna" tuttuğu bildirildi.

Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliği, "yoğun yardım akışı" nedeniyle bağışlanan eşyaların toplanmasını bir sonraki duyuruya kadar geçici olarak askıya aldıklarını açıkladı.

Büyükelçilik ilk olarak Salı akşamı Shenton Way'deki binalarına bırakılmak üzere kışlık giysi, çadır, yatak ve gıda kolileri gibi ayni bağışlar istedi.

Singapurlular bir gün içinde yoğun bir şekilde yanıt verince, Büyükelçilik bağışları, konaklama grubu The Black Hole Group'un merkezinin bulunduğu 10 Genting Lane'deki Jay Gee Melwani House'a yönlendirdi.

Şirket, büyükelçiliğin çok kalabalık olması üzerine Perşembe günü öğlen saatlerinde bağışları kabul etmek üzere ofisini açmıştı.

"DERİNDEN ETKİLENDİM"

Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli, CNA'ya yaptığı açıklamada Singapurlulardan gelen destek karşısında "derinden etkilendiğini" söyledi.

Büyükelçiliğin Çarşamba ve Perşembe günleri "çok sayıda eşya" aldığını ve elçilik personeli ile gönüllülerin bunları tasnif ettiğini söyleyen Gönenli, bağışlanan eşyaların toplanmasına ara verildiğini ve eşyaları tasnif edip Türkiye'ye gönderdikten sonra yeniden başlanacağını söyledi.

Gönenli, Türkiye'nin şu anda çadır, uyku tulumu ve kışlık giysilere öncelik verdiğini ve yetkililerin yalnızca yeni veya kullanılmamış eşyaları kabul ettiğini sözlerine ekledi.


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