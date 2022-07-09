Şinzo Abe, Çin’le ilişkileri ve ‘ordu’yu güçlendirdi
Şinzo Abe, başbakanlık döneminde “konvansiyonel ordu” yerine sadece “öz savunma gücü” kurulmasına olanak tanıyan ve 2. Dünya Savaşı sonrası yazılan Japonya anayasasını değiştirme isteği olumlu sonuçlanmamış ve savunma birimlerine yalnızca müttefiklerle birlikte sınır ötesi savaşma yetkisini sağlayabilmişti.
Yaklaşık dokuz yıl başbakanlık yapan Şinzo Abe, 2020’de sağlık sorunlarını öne sürerek görevinden ayrıldı. “Abenomics” adı verilen ekonomi politikalarını 2012’de hayata geçiren eski başbakan, yüksek enflasyonun ve düşük büyüme oranının olduğu Japon ekonomisinin “Üç Ok” stratejisi altında parasal gevşeme, arttırılan kamu harcamaları ve mali reformlarla ekonomik durgunluğa son verip yeniden canlanmasına katkıda bulunmuştu.
Abe, “konvansiyonel ordu” yerine sadece “öz savunma gücü” kurulmasına olanak tanıyan ve 2. Dünya Savaşı sonrası yazılan Japonya anayasasını değiştirme isteği olumlu sonuçlanmamış ve savunma birimlerine yalnızca müttefiklerle birlikte sınır ötesi savaşma yetkisini sağlayabilmişti. ABD’nin Tokyo’nun hem güvenlik garantörü olması hem de ticaret ortağı olmasına karşın Çin ile iyi ilişkiler geliştiren ve 2018’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen Abe, yedi yılın ardından Pekin’i ziyaret eden ilk Japonya başbakanı olmuştu. Öte yandan, pandemi nedeniyle ertelenmeseydi, 2008’den bu yana ilk defa bir Çin devlet başkanı Japonya’yı ziyaret etmiş olacaktı.
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