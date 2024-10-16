ŞİÖ'den 'yeni tür' uluslararası ilişkiler çağrısı

Yayınlanma: 16.10.2024 - 14:19

Güncelleme: 16.10.2024 - 14:19

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen, Belarus, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan, Moğolistan, Türkmenistan'dan çeşitli hükümet yetkilileri ve temsilcilerin katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Hükümet Başkanları Konseyi ortak bildirisi yayımlandı.

Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinin desteklendiği ifade edilen bildiride, karşılıklı saygı, adalet, eşitlik ve ortak çıkarları göz önünde bulunduran işbirliği temelinde "yeni tür" uluslararası ilişkiler inşa edilmesi çağrısında bulunuldu.

Bildiride, üye ülkelerin, "güvenli, refah, ekolojik olarak temiz bir dünya için" politika, güvenlik, ticaret, ekonomi, yatırım, kültürel ve insani ilişkiler gibi alanlarda işbirliğini geliştirmek istediği belirtildi.

Teknoloji, yapay zeka, e-ticaret gibi alanlardaki gelişmelerin küresel ekonomide değişimlere yol açtığı vurgulanan bildiride, bunların yatırım, tedarik zinciri, küresel piyasada belirsizlik gibi etkilerinden endişe duyulduğu kaydedildi.

Bildiride, "tek taraflı yaptırımların uygulanmasının uluslararası hukuk prensipleriyle bağdaşmadığı" ve uluslararası ekonomik ilişkileri olumsuz etkilediği belirtildi.

ŞİÖ bölgesinde istikrarlı ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemine işaret edilen bildiride, bölgenin, yeşil kalkınma, dijital ekonomi, ticaret, e-ticaret, bankacılık, yatırım, yüksek teknoloji, sağlık, tarım gibi çeşitli alanlarda potansiyelinden faydalanılarak üye ülkelerin ekonomik gelişiminin hedefleneceği kaydedildi.

Bildiride, enerji sektöründe işbirliğini sürdürmenin önemi vurgulanarak, ŞİÖ'ye üye ülkelerin işbirliği yaparak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin üstesinden gelinmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Belarus, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'ın, Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" girişimine desteğini yinelediği bildiride, üye ülkelerin karşılıklı anlayış, kültürel ve insani bağları güçlendirmesinin diplomasiyi olumlu etkileyeceğinin altı çizildi.