Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 2023'e olumsuz baktı: 2022'den çok daha zor geçecek

05 Ocak 2023 Perşembe, 08:36

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aleksandar Vucic, Sırp Ordusu Özel Kuvvetleri'nin 1.600'den 5 bine çıkarılacağını söyledi.

Vucic, "2023 yılının tamamı için ana görev, Sırp Ordusu'nun özel birliklerindeki 1.600 savaşçıyı 5.000'e çıkarmak olacaktır. Maaşlar çok büyük olacak ve tüm gençleri davet ediyorum, çünkü temel maaşlar 2 bin avronun üzerinde olacak, ayrıca vardiyalar, gece vardiyaları için ekstra ödeme yapılacak" dedi.

Vucic, "bir Avrupa ülkesinden" sözleşme kapsamında füze ve rampalar aldıklarını belirterek, ancak sistemi ya da hangi ülkeden alındığına ilişkin bilgi vermedi.

2023'E DİKKAT ÇEKTİ

ABD, AB ve Çin'deki ekonomik gerileme nedeniyle önümüzdeki 2023 yılının bir öncekinden daha zor olacağını savunan Vucic, "2023'ün Avrupa ve küresel düzeyde 2022'den daha zor, çok daha zor olmasını bekliyorum" diye konuştu.

Vucic, "ABD resesyonda, resesyona yaklaşıyor... Çin'in büyüme rakamları düştü, Avrupa resesyona yaklaşıyor. Biz de bu sistemin, zincirin bir parçasıyız" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda Kosova'yı tanımaktan vazgeçen dokuz devletin olduğunu belirten Vucic, "106 kadar ülke Kosova'nın bağımsızlığını tanımazken, toplam 84 ülke kesin olarak tanımaktadır. Üç ülke tam olarak net değildir. Tanınmasını geri çeken dokuz ülke var: Somali, Burkina Faso, Gabon, Eswatini, Libya, Gine, Antigua ve Barbuda, St Lucia ve Maldivler. Onuncusunu da bekliyoruz" dedi.