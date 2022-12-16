Sırbistan'dan kış uyarısı: Tarihin en kötü dönemini yaşayacağız

16 Aralık 2022 Cuma, 11:38

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Radyo ve Televizyonu'na konuştu.

Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın "hayati çıkarları tehdit edilmedikçe" Batı'nın, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını desteklemeyeceğini söyledi.

Batı'nın, Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirlerini desteklemesi için Sırbistan üzerindeki dış baskının azalmadığını belirten Vucic, Belgrad'ın 1990-2000'li yıllarda 10 yıl boyunca yaptırımlar altında yaşadığını hatırlattı.

Vucic, "Bizler, hayati ve varoluşsal çıkarlarımız tehdit edilmediği sürece dayanabiliriz. Tehdit edilme riski var ve bunu altı aydan fazla bir süredir söylüyorum, ancak buna katlandık" dedi.

"TARİHİN EN KÖTÜ KIŞI"

Vucic, Rusya-Ukrayna savaşının bir yıldan fazla süreceğini ve önümüzdeki kışın "tarihin en kötü kışı" olacağını ileri sürdü.

Vucic, "İşler biraz karışık. Hem birinin hem de diğerinin mühimmat ve adam sıkıntısı var. Hem biri hem de diğeri en iyi adamlarını kaybetti. Bu savaşın, önümüzdeki yıldan daha uzun sürmesini ve önümüzdeki kışın dünya tarihinin en sert kışı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.