Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: AB, Kosovalı Sırpların sesini duymuyor

Yayınlanma: 24.04.2023 - 15:57

Güncelleme: 24.04.2023 - 15:58

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, dün Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı dört belediyede gerçekleşen yerel seçimleri ve Kosovalı Sırpların seçimi boykot etmesi sonucu 45 bin kayıtlı seçmenden sadece 1566'sının oy kullanmasını değerlendirdi.

Dört belediyede sadece 13 Kosovalı Sırp'ın oy kullandığına dikkati çeken Vucic, "Bu tarihi bir sonuçtur. Avrupa'da hiçbir seçimde böyle bir şey yaşanmamıştır. Tek bir taraf için seçim yapılırsa böyle olur" dedi.

Vucic, Kosovalı Sırpların "sorumluluk" çerçevesinde davrandığını belirterek "Dünden çıkaracağımız en büyük ders aslında bir diyaloğun olmadığıdır. Biz diyalog kuramıyoruz, aksine önümüze sadece karşı tarafın çıkarına olan belgeler konuluyor" diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Kosovalı Sırpların sesini duymadığını savunan Vucic, "Dün Kosova'daki Sırpların kendilerine yapılan zulme karşı barışçıl siyasi ayaklanması yaşandı" değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, 2 Mayıs'ta Belgrad-Priştine Diyalog Sürecine ilişkin Brüksel'de yapılacak toplantıya "yüksek ihtimalle" katılacağını söyleyerek "AB yolunda ilerlememiz gerekir ancak diyaloğa da ihtiyacımız var. Yaşananların derin bir krizin başlangıcı olmasından endişeliyim. Bunun suçlusu da dertlerini anlatmaya çalışan Sırpları duymayanlardır" dedi.

"Kandırılmak" istemediklerini aktaran Vucic, "Avrupa Konseyi üyeliğine ilişkin Kosova aleyhinde oy kullanacağız" diye konuştu.

KOSOVA'NIN KUZEYİNDEKİ YEREL SEÇİMLER

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), dün Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede yapılan yerel seçimlerde, bölgede kayıtlı 45 bin 95 seçmenden 1567'sinin (yüzde 3,47) oy kullandığını duyurmuştu.

KQZ, oyların sayıldığını ifade ederken, Kuzey Mitrovica ve Leposaviç belediyelerini Başbakan Albin Kurti'nin lideri olduğu Kendin Karar Al Hareketinin (VV) kazandığı, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerini ise Kosova Demokratik Partisinin (PDK) aldığı belirtilmişti.

Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi, yerel seçimlere katılmamış, Kosovalı Sırplara "seçimleri boykot etme" çağrısında bulunmuştu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosovalı Sırpların, Kosova'nın merkezi ve yerel kurumlarından çekilmelerinin ardından daha önce 18 Aralık 2022'de yapılması planlanan Kuzey Mitrovica, Zubin Potok, Leposavic ve Zveçan belediyelerindeki yerel seçimlerin, ülkenin kuzeyindeki riskli güvenlik durumu nedeniyle 23 Nisan'a ertelendiğini bildirmişti.