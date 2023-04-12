Sırbistan Savunma Bakanı Vucevic: Ülkemizi savaşa sürüklemek istiyorlar
Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, "Pentagon'dan sızdırılan gizli belgelere göre Sırbistan'ın Ukrayna'ya silah gönderdiğine" dair çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, "Sırbistan, ne Ukrayna ne de Rusya tarafına silah satmadı, satmayacak da. Sırbistan, söz konusu savaşla alakalı olan hiçbir ülkeye silah göndermeyecek" dedi.
Sırbistan'da yerel medya, Reuters ve Guardian'da yayımlanan haberde, ABD Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'daki savaşa ilişkin gizli belgelerinde, Sırbistan’ın, Ukrayna güçlerinin eğitilmesi talebini reddettiği ancak Ukrayna’ya silah göndermeyi kabul ettiği bilgisine yer verildiği belirtildi.
Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, haberleri değerlendirerek, "Sırbistan'ın Ukrayna'ya silah sattığına dair kaçıncı kez yalan haber yapılıyor. Birileri ülkemizi çatışmaya sürüklemek istiyor ama biz buna dahil olmayacağız" değerlendirmesini yaptı.
Daha önce de bu tarz haberleri kabul etmediklerine işaret eden Vucevic, "Bir kez daha tekrarlamak istiyorum; Sırbistan, ne Ukrayna ne de Rusya tarafına silah satmadı, satmayacak da. Sırbistan, söz konusu savaşla alakalı olan hiçbir ülkeye silah göndermeyecek" ifadesini kullandı.
Milos Vucevic, silahların dolaylı yollardan Ukrayna'ya ulaşmış olabileceğini ancak bunun Sırbistan ile alakası olmadığını vurgulayarak, Sırbistan'ın Ukrayna'ya silah gönderdiğine dair çıkan her haberi "gerçek dışı spekülasyon" şeklinde nitelendirdi.
Öte yandan bu sabah yerel medyadaki haberde, 2 Mart imzalı gizli belgelerde, Ukrayna'ya "askeri yardım" başlığı altında 38 ülkenin cevabının bulunduğu ve Sırbistan'ın "silah gönderen veya gönderecek ülkeler" listesinde olduğu kaydedildi.
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