Sırp lider Vucic: Sırbistan'ın üzerindeki baskı daha da kötüleşecek

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:24

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 11:24

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan devlet televizyon kanalı RTS'ye gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aleksandar Vucic, Sırbistan'ı Rusya karşıtı yaptırımlara katılmaya zorlamayı amaçlayan "Batı baskısının gelecekte daha da artacağına inandığını" söyledi.

Vucic, "Daha da kötüleşecek. Evet, dış baskı var ve özellikle Haziran ayında daha da kötüleşecek. Bizden yaptırım uygulamamızı talep ettiler, fakat kararları veren benim ve sorumlu olan da benim. Dünya bir daha asla tek kutuplu olmayacak. Ya iki kutuplu olacak -ABD ve Çin- ya da çok kutuplu olacak ve ikinci seçenek bizim için çok daha faydalı olacaktır" dedi.

"TAYVAN MESELESİ YAKINDA ÇÖZÜLECEK"

Çin'in uluslararası ilişkilerde artan rolüne dikkat çeken Vucic, Tayvan meselesinin "yakında çözüleceğini" savundu.

Sırbistan'ın, Rusya ile ilişkilerinin geleneksel olarak iyi olduğunu vurgulan Vucic, "Sırbistan'ın kendi siyasi rotasını izleyen az sayıdaki ülkeden biri olmasından gurur duyuyorum. Evet, Avrupa yolundayız. Evet, Çin, Rusya ve diğer ülkelerle geleneksel olarak iyi ilişkilerimiz var. Sırbistan özgür ve bağımsız bir ülkedir. Sırbistan, başkasının değil kendisinin istediği ve gerekli gördüğü kararları alır" diye konuştu.

EKONOMİ BAKANINA TEPKİ GÖSTERDİ

Vucic, yakın çevresinde Rusya karşıtı yaptırımları destekleyen bazı kişilerin isimlerini vererek, "Ekonomi Bakanı Rade Basta, yaptırımlardan hoşlandığı için değil, bazı kişilerden onay almaktan hoşlandığı için yaptırım uygulamaktan hoşlanıyor" ifadelerini kullandı.

Vucic ayrıca, Ukrayna'daki savaşın "zorlu bir siper savaşına" dönüştüğünü belirterek, "Durumun nasıl geliştiğine bakılırsa, taraflardan hiçbiri kazanamaz. Savaş, zorlu bir siper savaşına dönüştü" dedi.