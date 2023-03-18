Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic: Büyük güçler çatışmanın eşiğinde
Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, dünyadaki jeopolitik durumun kötüleştiğini belirterek, büyük güçlerin uluslararası bir çatışmanın eşiğinde olduğunu ileri sürdü.
Sırbistan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ivica Dacic, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ivica Dacic, dünyadaki jeopolitik durumun, "büyük güçlerin silahlı bir çatışmanın eşiğinde olduğu noktaya kadar kötüleştiğini" savundu.
Dacic, "Önceden soğuk savaş vardı, şimdi ise büyük güçler arasında silahlı bir çatışmanın eşiğine gelindi. Tüm bunlar karşısında bizim görevimiz durumu gözden geçirmek ve iç güvenliğimizi, ülkenin istikrarını sağlamak ve barışı korumaktır" dedi.
Dacic, Sırbistan'daki mevcut güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu söyledi.
Dacic ayrıca, "Güvenlik Hizmetleri Koordinasyon Ofisi, yurtdışından veya ülkemizdeki faillerden gelen büyük baskılar söz konusu olduğunda Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e sınırsız destek vermektedir. Priştine'deki geçici yapılarla müzakere süreci söz konusu olduğunda da büyük destek veriyoruz" diye konuştu.
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