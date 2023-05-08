Sırbistan Eğitim Bakanı Branko Ruziç istifa etti
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 9 kişinin öldüğü okul saldırısının ardından Sırbistan Eğitim Bakanı Branko Ruziç istifa etti.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 8 öğrenci ve 1 okul görevlisinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından Sırbistan Eğitim Bakanı Branko Ruziç istifa etti.
Ruziç, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç’e ithafen yazdığı istifa mektubunda, “Sorumlu ve iyi yetiştirilmiş bir adam, şimdiye kadarki tüm kamu görevlerini yerine getirmiş bir profesyonel, bir ebeveyn ve bir Sırbistan vatandaşı olarak mantıklı bir şekilde istifa kararı verdim” dedi.
İKİ SİLAHLI SALDIRI
Sırbistan’da 3 Mayıs’ta Belgrad’da 13 yaşındaki bir öğrenci, babasının silahıyla öğrenim gördüğü okuldaki 8 öğrenci ve 1 okul görevlisini öldürmüş, saldırı nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.
5 Mayıs gecesi ise Mladenovac’ta bir kişinin hareket halindeki aracından ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.
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