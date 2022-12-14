AB temsilcisinden Kosova-Sırbistan çıkışı: Durum iyi değil

14 Aralık 2022 Çarşamba, 09:07

Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ve ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.

Kosova Hükümet binasında bir saatten fazla süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lajcak, Kosova’nın kuzeyinde şu anda zor bir durum olduğunu ve bu yüzden Priştine’ye ziyaret gerçekleştirdiğini ifade etti.

AB’de bu haftanın yoğun geçtiğini, dışişleri bakanları toplantısı düzenlendiğini anımsatan Lajcak, burada Kosova konusuna ve bu durumun çözümünün ne olabileceğine oldukça yoğun ilgi gösterildiğini aktardı.

Kurti ile bir dizi konuyu uzunca görüştüklerini kaydeden Lajcak, bugün Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da temaslarda bulunacağını belirtti.

"DURUM İYİ DEĞİL"

AB Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) ve Kosova Barış Gücü (KFOR) yetkilileriyle de görüşeceğini aktaran Lajcak, "Soruna çözüm bulmaya çalışacağız çünkü durum iyi değil. Kötü bir şey olmasını beklemeyi göze alabileceğimizi düşünmüyorum" dedi.

Escobar da görüşmede Sırp Belediyeler Birliği konusundaki tavrını net olarak belirttiğini, ayrıca Fransız-Alman teklifinin de ele alındığını söyledi.

AB kolaylaştırıcılığındaki diyalog sürecine odaklanılması gereğini görüştüklerini belirten Escobar, "Yakın gelecekte bu krizle ilgili ilerleme kaydedilmesini umuyoruz. AB Özel Temsilcisinin burada bulunması beni çok cesaretlendirdi ve Fransız-Alman teklifinde ilerleme kaydedilmesi yönündeki gayretleri için desteğimi ifade ettim" diye konuştu.