Sırbistan'dan Kosova açıklaması: Tüm baskılara rağmen Sırpları koruyacağız
Sırbistan Parlamento Başkanı Vladimir Orlic, "Sırbistan'a yönelik tüm baskılara" rağmen Kosova ve Metohija'daki Sırpların güvenliğini koruyacaklarını dile getirdi.
Sırbistan Parlamento Başkanı Vladimir Orlic, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olaylara ilişkin konuştu.
Vladimir Orlic, Sırbistan'ın barış ve istikrarın yanı sıra Kosova ve Metohija'daki Sırpların güvenliğini de koruyacağını söyledi.
Orlic, 17 Aralık'tan sonra "Sırbistan üzerindeki baskıların artmasını" beklediğini söyledi.
Orlic, "Kosova ve Kosova'daki Sırpların güvenliği için, ayın 17'sinden sonra daha da kötü olacak tüm ağır baskılara rağmen akıllıca, soğukkanlılıkla ve kararlılıkla savaşalım" çağrısında bulundu.
Orlic ayrıca, Metohija'daki Sırpların kelimenin tam anlamıyla "terör" içinde yaşadıklarını ve bunun arka planında üzerlerinde "taşınmaları için baskı" olduğunu ileri sürdü.
NE OLMUŞTU?
Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılması planlanan erken genel seçim öncesi iki ülke, bir kez daha karşı karşıya geldi.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 4 belediyedeki erken yerel seçimlerin Nisan 2023'e ertelendiğini duyurdu.
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