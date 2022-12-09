Sırbistan'dan Kosova'ya suçlama: Brüksel Anlaşmasını ihlal ediyor

09 Aralık 2022 Cuma, 09:36

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla'nın, ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırıldığını bildirmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Kosova polisinin ülkenin kuzeyine girişini sert şekilde eleştiren Petkovic, "(Kosova Başbakanı) Albin Kurti, Kosova'nın kuzeyindeki işgalini sürdürdü. Bugün, çocuklar anaokulunda uyurken, polisler okulların bahçelerine girdi. Bildiğimiz kadarıyla 300 ila 350 özel kuvvet mensubu polis, Sırpların yaşadığı bölgelere, ardından ise karışık yaşanan bölgelere geçti" diye konuştu.

Petkovic, şöyle devam etti:

"Bir kez daha hatırlatayım, Kosova Polisi, Brüksel Anlaşması'na göre, hakları olmadığı halde Kosova'nın kuzeyine girdi. Durumun böyle olduğunu herkes biliyor ancak Albin Kurti'nin Brüksel Anlaşması'nı 'gömmeye' yönelik eylemlerine izin veriyorlar. Polisler, tam teçhizatlı şekilde bölgeye geldi."

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in gelecek günlerde önemli toplantılar gerçekleştireceğini kaydeden Petkovic, Kurti'nin, Sırpları Kosova'nın kuzeyinden uzaklaştırmak için "şiddet kullandığını" ileri sürdü.

Petkovic, Vucic'in olayla ilgili açıklama yapacağını kaydetti.

KOSOVA'NIN KUZEYİNDEKİ PATLAMALAR

Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılacak erken yerel seçimler öncesi, dün kuzeydeki bazı şehirlerde patlama ve siren sesleri duyulmuştu.

Mitrovica kentinin güney ve kuzey yakasını birbirine bağlayan İber Köprüsü'nde Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonuna (EULEX) bağlı güçler mevcudiyetini artırmıştı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) görevlileri, Kosova polisi eşliğinde kuzeydeki ofislerine gitmiş ancak buraya girişleri mümkün olmamıştı.

Kosova Polisinin açıklamasına göre, 7 Aralık'ta da devam eden patlamalarda ses bombası, el bombası ve ateşli silah kullanılmıştı. Olaylarda yaralanmalar olmazken, belediye seçim komisyonu ofislerine zarar verilmişti.