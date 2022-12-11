Sırbistan'dan NATO'ya çağrı: Sırp ordusu ve polisi, Metohija'da konuşlansın

11 Aralık 2022 Pazar, 10:08

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ulusa sesleniş konuşmasında, Sırbistan-Kosova ilişkilerini değerlendirdi.

Son günlerde Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olaylara dikkati çeken Vucic, ülkesinin KFOR'a, Sırp ordusu ve polisini bölgeye konuşlandırma talebinde bulunacağını belirtti.

Vucic, "Kosova'nın kuzeyinde yaşayan, hayatta kalmak ve ailelerini korumak için mücadele eden vatandaşlarımıza 'teslim olmak yok' mesajını gönderiyorum. Bu, devletin kararıdır ve bunu bana gelecek herkes böyle bilmelidir. Şahsi olarak ödeyeceğim bedelden endişe etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kendilerinin başta Brüksel Anlaşması olmak üzere tüm anlaşmalara 10 yıl boyunca saygı duyduklarının altını çizen Vucic, Kosova tarafının bu anlaşmalara saygı duymadığını savundu.