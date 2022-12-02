Sırbistan'dan Rusya çıkışı: Yaptırımlar bizim üzerimizden aşılamayacak
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rusya'ya yönelik yaptırımların Sırbistan üzerinden aşılamayacağını söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile AB Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varheli ile bir araya geldi.
Aleksandr Vucic ile Oliver Varheli, AB katılım öncesi fon paketinin bir parçası olarak sağlık, göç ve diğer alanlarda hedeflenen mali yardımlara ilişkin bir dizi anlaşma imzaladı.
Vucic, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Sırbistan toprakları üzerinden delinmesine izin vermeyeceğini söyledi.
Vucic, "Varheli'ye Sırbistan üzerinden yaptırımların delinmesine yönelik hiçbir şey yapılmamasının çok önemli olduğunu söyledim. Çünkü biz suç işlemiyoruz, birilerinin savaşlarından kazanmıyoruz, süper paralara ihtiyacımız yok. Kendi başımızın çaresine bakabilecek kadar güçlü bir ekonomimiz ve devlet maliyemiz var. AB'den aldığımız bu destekle büyük sorunlarımız yok" dedi.
Vucic, AB bütçesinden Sırbistan'a 165 milyon euroluk yapılan yardımı da hatırlattı.
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