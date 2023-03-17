Sırp lider Vucic, tüm dünyanın ciddi bir şekilde silahlandığını söyledi

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 10:54

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 10:54

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Perşembe günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, küresel silahlanma yarışını değerlendirdi.

Aleksandar Vucic, "tüm dünyanın sanki kıyamet günü yaklaşıyormuş gibi aktif bir şekilde silah satın aldığını" söyledi.

Vucic, "Dünyadaki herkes silahlanıyor, düğündeki sarhoş konuklar gibi etrafa para saçıyor. Sanki yarın Kıyamet Günü gelecekmiş gibi herkes ciddi bir şekilde silahlanıyor" ifadelerini kullandı.

Belgrad'ın silah satmaya ve savunma sektöründen gelir elde etmeye devam edeceğini belirten Vucic, "Yetkili ülkelere silah sattık ve satmaya devam edeceğiz. Bir savaş bölgesinde ortaya çıkıp çıkmayacaklarına gelince, elbette çıkacaklar, her zaman çıkarlar. Ancak biz bu faaliyete devam edeceğiz" dedi.

Vucic, "Yaşamak zorundayız, insanları beslemek zorundayız, ekonomimiz gelişmeli" diye konuştu.