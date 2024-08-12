Sırp yetkiliden 'suikast' uyarısı: 'Fico, Trump ve sıradaki isim...'

Yayınlanma: 12.08.2024 - 13:04

Güncelleme: 12.08.2024 - 13:04

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin, Slovakya Başbakanı Robert Fico ve eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimlerinin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in hayatının "tehlikede" olduğunu öne sürdü.

Rus basınına konuşan Vulin, "Fico'ya ve ardından Trump'a suikast girişiminde bulunulduğunda, Başkan Vucic'e hazırlanmasını söyledim. Çünkü Ukrayna konusunda barışçıl bir çözümden yana olan herkese bir şeyler oluyor, birileri onlara ateş ediyor" dedi.

Vulin, Vucic'in hayatının, "Sırbistan'ın askeri olarak tarafsız kalmasını, Rusya'ya yaptırım uygulamasını, Kosova'nın bağımsızlığını tanımasını ve Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'nden vazgeçmesini isteyenlerin tehdidi altında" olduğunu savundu.

"TEHDİT DOĞU'DA DEĞİL"

Vulin, "Böyle pek çok şey var ama hiçbiri Doğu'da değil. Vucic ayrıca, ortaya çıkardığımız ve üyeleri firarda olan uyuşturucu gruplarının da tehdidi altında" ifadelerini kullandı.

Bu tür büyük büyük organize suç gruplarının güçlü istihbarat servislerinin desteği olmadan asla ortaya çıkamayacağını vurgulayan Vulin, Sırbistan Devlet Başkanı için güvenlik önlemlerinin arttırılması çağrısında bulundu.

"Batı'nın, Slobodan Milosevic için yaptığını Vucic için de yapmaya hazırlandığını" savunan Vulin, şunları kaydetti:

"Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu protestoların hükümeti devirmek üzere renkli bir devrim başlatmak için bir platform olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bildiğimiz gibi, devirme sadece iktidarın değişmesi değil, aynı zamanda iktidarı elinde bulunduranın fiziksel olarak ortadan kaldırılması anlamına da gelir."

Vulin'e göre, ülkedeki lityum madeni çıkarma projesine karşı düzenlenen kitlesel protestoların amacı çevreyi korumak değil, mevcut hükümeti devirmek.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, geçtiğimiz günlerde Rus istihbarat servislerinden "Sırbistan'da bir darbe girişimi hazırlığı olduğuna dair bir uyarı aldığını" söylemişti.

Vucic, "Rusya'dan resmi bilgi aldık. Bununla ilgileniyoruz. Bir şey yapmayı hayal edenler, yapamazlar. Sırbistan ilerliyor, bunu durduramazlar ve durduramayacaklar. İnsanların endişelenmesine ve kaygılanmasına gerek yok" dedi.