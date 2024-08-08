Giovanni Guidetti açıkladı: Sırbistan'da yol ayrımı!

Yayınlanma: 08.08.2024 - 12:41

Güncelleme: 08.08.2024 - 12:41

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na veda eden Sırbistan'da başantrenör Giovanni Guidetti dönemi sona erdi. Giovanni Guidetti, çeyrek finalde elendikleri turnuvanın ardından görevinden ayrıldı.

Paris 2024'teki sonucun tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirten Guidetti, ayrılık kararını şu sözlerle açıkladı:

"Olimpiyatlardaki performansımız, bu harika oyuncu grubunun son on yılda Sırbistan'a getirdiği tüm madalyaları ve kupaları silmemeli. Son 2 yıldır bu takımı çalıştırmak bir onurdu. Ne yazık ki son, birçok yanlış seçimin sonucuydu ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Güzel anılar için çok teşekkür ederim ve bu güzel takıma ve ülkeye bol şans diliyorum."

Sırbistan Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda grup aşamasında oynadığı maçlardan 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılmıştı.

ÇEYREK FİNALDE VEDA ETMİŞLERDİ

Sırbistan, grup aşamasında oynadığı maçlarda şu sonuçları elde etti:

Sırbistan 3-0 Fransa

Sırbistan 2-3 Amerika

Sırbistan 1-3 Çin

Giovanni Guidetti yönetimindeki Sırbistan Milli Takımı, çeyrek finalde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na veda etti.