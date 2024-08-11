Paris 2024'te sutopunda altın madalya Sırbistan'a gitti!

Yayınlanma: 11.08.2024 - 18:42

Güncelleme: 11.08.2024 - 18:42

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sutopunda Sırbistan, altın madalya kazandı.

Paris La Defense Arena'daki final maçında Hırvatistan'ı 13-11 yenen Sırbistan, olimpiyat şampiyonu oldu.

Bu kategoride bronz madalyayı Macaristan'ı 11-8 mağlup eden ABD, elde etti.