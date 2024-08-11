Paris 2024'te sutopunda altın madalya Sırbistan'a gitti!
Sırbistan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sutopu branşında finalde Hırvatistan'ı 13-11 mağlup ederek şampiyon oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sutopunda Sırbistan, altın madalya kazandı.
Paris La Defense Arena'daki final maçında Hırvatistan'ı 13-11 yenen Sırbistan, olimpiyat şampiyonu oldu.
Bu kategoride bronz madalyayı Macaristan'ı 11-8 mağlup eden ABD, elde etti.
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