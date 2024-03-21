Sisi'den Refah çıkışı: 'Tehlikeli sonuçları olur'

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "İsrail'in Refah'a saldırısının tehlikeli sonuçları olacak" dedi.

AA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 16:32
Sisi'den Refah çıkışı: 'Tehlikeli sonuçları olur'
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in ülkesinin sınırındaki Refah kentine saldırabileceği uyarısında bulunarak, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. 

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i kabul etti. Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelerin yanı sıra Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin arabuluculuk çabaları ele alındı. 

Blinken ile görüşmesinde Gazze Şeridi'nde sivil halkın maruz kaldığı açlık krizine dikkati çekerek ateşkesin derhal sağlanmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Sisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Mısır sınırına yakın Refah kentine saldırmasının tehlikeli sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu. 

Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda insani yardımın ulaştırılması için acil harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Sisi, başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız Filistin devletinin kurulmasını içeren iki devletli çözüme dayalı siyasi sürece de bir ufuk açılması gerektiğini ifade etti. 

Mısır Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Sisi ve Blinken, ortak çabaları sürdürmenin yanı sıra Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşımı ve Filistinlilerin topraklarından tehcir edilmesini engellemenin önemi konusunda mutabık kaldı. 

Suudi Arabistan'a bir günlük ziyaretinden sonra Mısır'a geçen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Samih Şukri ile de bir araya geldi. 


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