Şizofreni bir kadın, 4 yıl sonra evinde ölü halde bulundu

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 10:36

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 10:38

Şizofreni bir kadın, sosyal konutunda yaklaşık dört yıl ölü yattıktan sonra 2021'de polislerin eve girmesiyle "mumyalanmış iskelet halinde" bulundu.

Laura Winham'ın, ölümünden kısa bir süre önce takvimine "Yardıma ihtiyacım var" yazdığı, ancak ilgili birimlerin onunla iletişime geçemediği öğrenildi.

38 yaşındaki Winham'ın gaz ve elektrik faturaları, ölümünden sonra bile konut yardımları aracılığıyla ödenmeye devam etti.

2017'DE ÖLDÜĞÜNE İNANILIYOR

Yetkililerin diş kayıtlarından kimliğini tespit ettiği Winham'ın ölüm nedeni henüz belirlenemez iken Kasım 2017'de öldüğüne inanılıyor.

Winham'ın, göz, kulak ve omurganın anormal gelişimiyle karakterize nadir bir doğumsal durum olan Goldenhar Sendromu da dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorunu olduğu, gençlik yıllarından itibaren ruh sağlığıyla da mücadele ettiği belirtildi.

"YÜZÜSTÜ BIRAKILDI"

Winham'ın kız kardeş Nicky, "Laura çok kötü bir şekilde yüzüstü bırakıldı. Son birkaç yılını nasıl yaşadığını düşünmek yürek parçalayıcı, yardım isteyemeden, yanında kimse olmadan, bu çok trajik. Sosyal bakım ve ruh sağlığı ekiplerinden ev sahiplerine kadar pek çok uyarı işareti vardı, ancak herkes görmezden gelmiş gibi görünüyor" dedi.

"TRAJİK BİR VAKA"

Bölge yetkilileri ise, "Bu gerçekten trajik bir vaka ve Laura'nın ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Bu karmaşık vakanın her yönüyle incelenmesi önemlidir ve soruşturma sürecine tam olarak katılmaya kararlıyız. Bu, adli tabibin soruşturmalarını desteklemek için ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi sağlamayı da içerecektir" açıklamasında bulundu.