Slovak liderin sağlık durumu açıklandı!

Dün vurulan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun durumu "çok ciddi" fakat stabil durumda. Fico, beş kez vuruldu ve şu anda yoğun bakımda tedavi görüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 10:56
Slovak liderin sağlık durumu açıklandı!
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Perşembe günü hastaneden yapılan açıklamaya göre, Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun durumu suikast girişiminin ardından "çok ciddi" ancak istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

Beş kez vurulan Fico, Banska Bystrica'daki F.D. Roosevelt Üniversite Hastanesi'nde kapsamlı bir ameliyat geçirdi ve hala yoğun bakım ünitesinde tutuluyor.

BEŞ SAATLİK AMELİYAT GEÇİRDİ

Hükümet ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, bir devlet güvenlik konseyi toplantısı yapılacak ve kabinenin perşembe günü saat 11'den tibaren olayı ele almak üzere toplanması planlanıyor. Hastane müdürü Miriam Lapunikova, başbakanın birden fazla kurşun yarasına müdahale etmek üzere iki ekibin katıldığı beş saatlik bir ameliyat geçirdiğini bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Robert Kalinak, doktorların Fico'nun durumunu gece boyunca stabilize ettiklerini ve sağlığını daha da iyileştirmek için çabaların devam ettiğini doğruladı. Stabilizasyona rağmen Kalinak, yaralanmaların karmaşık doğası nedeniyle durumun ciddiyetini kabul etti.

"SİYASİ AMAÇLI SALDIRI"

Bu olay, yirmi yılı aşkın bir süredir Avrupalı bir siyasi lidere yönelik ilk önemli suikast girişimi olup, uluslararası kınama dalgasına yol açtı. Kimliği 71 yaşında eski bir güvenlik görevlisi ve yazar olarak açıklanan saldırgan, Handlova'yı ziyareti sırasında Fico'ya saldırarak ağır yaralanmasına neden oldu.

Olay, Avrupa genelinde giderek gerginleşen ve kutuplaşan siyasi atmosferle ilgili tartışmaları alevlendirdi. Bu arada Slovak İçişleri Bakanı saldırıyı "siyasi amaçlı" olarak nitelendirirken, Slovakya'da dış politika ve iç yönetimdeki değişiklikler de dahil olmak üzere önemli siyasi değişimler tartışma yaratmaya devam ediyor.


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