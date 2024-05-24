Slovak lider Fico'nun durumuna ilişkin yeni gelişme: Silahlı saldırıya uğramıştı!

Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 24.05.2024 - 14:16
Slovak lider Fico'nun durumuna ilişkin yeni gelişme: Silahlı saldırıya uğramıştı!
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Slovakya'nın Banska Bystrica eyaletinde yer alan Roosevelt Hastanesi müdürlüğü, Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Hastanede, 15 Mayıs'ta bir suikast girişimine kurban giden Fico'nun durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Açıklamada, “Sayın Başbakan'ın sağlık durumu orta derecede iyileşme ile stabil. İşlerin bu şekilde devam edeceğine inanıyoruz” denildi.

NE OLMUŞTU?

Fico, başkent Bratislava’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Ülke basınında, saldırıyı 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.

Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.


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