Slovakya'dan 'Üçüncü Dünya Savaşı' uyarısı: 'Başlangıç noktası olur...'

Yayınlanma: 07.10.2024 - 16:05

Güncelleme: 07.10.2024 - 16:05

Slovakya Başbakanı Robert Fico dün Slovakya ulusal televizyonu STVR’ye verdiği röportajda Ukrayna’nın NATO üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’nın üyeliğinin kabul edilmesine karşı olduğunu belirten Fico, “NATO kelimesiyle oynanıyor. Bunun sonucunda Ukrayna NATO’nun bir parçası olup bir takım güvenlik garantileri elde edebilir, ancak aynı zamanda Rusya Federasyonu Ukrayna’nın bazı bölgelerinde nüfuz sahibi olabilir” dedi.

Ukrayna’nın NATO’ya kabulünün tüm üye ülkelerin onayı ile olacağını hatırlatan Robert Fico, "Ukrayna’nın NATO üyeliği 3. Dünya Savaşı’nın başlangıç noktası olur. Slovakya Cumhuriyeti’nin Başbakanı olduğum sürece partimin başkanı olarak üzerlerinde siyasi kontrolüm olan milletvekillerine Ukrayna’nın NATO üyeliğine asla onay vermemelerini telkin edeceğim” dedi.

Söz konusu tutumunu gerek ABD’den gerekse Ukrayna’dan gizlemediğini belirten Fico, görüşlerini bugün bir araya geleceği Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal’e de söyleyeceğini belirtti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico 5 Kasım’da düzenlenecek ABD başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın kazanacak olmasının da Ukrayna’nın yararına olacağını savundu.

Fico, “Çünkü bu büyük ihtimalle Rusya ile savaşın sona ermesi anlamına gelirdi” diyerek, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne üyeliğine ise tam destek verdiğini söyledi.