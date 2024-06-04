Slovenya, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Slovenya Parlamentosu, Filistin'in tanınmasını onayladı. İspanya, Norveç ve İrlanda da 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.
Slovenya Parlamentosu'ndaki oylama sonucu Filistin resmen devlet olarak tanındı.
İspanya, Norveç ve İrlanda da 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.
KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI
Slovenya hükümeti, Filistin devletini tanıma kararını görüştü. Slovenya Meclisi, karar görüşmesinde Filistin’in resmen tanınmasına onay verdi. Karar, oy çokluğuyla alındı.
İspanya, Norveç ve İrlanda da 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.
Slovenya hükümetinin Filistin Devleti'ni tanıma kararı görüşmesi dün muhalefetin referandum talep etmesi nedeniyle ertelenmişti.
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