Endonezya'da deprem felaketi: Can kaybı 162’ye yükseldi
Endonezya'nın Batı Java eyaletinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 162 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.
Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, Batı Java Valisi Ridwan Kamil, depremde en az 162 kişinin hayatını kaybettiğini, 700 kişinin de yaralandığını doğruladı.
Kamil, depremde yıkılan yapıların altında kalan çok sayıda kişi olduğunu ve bu nedenle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi.
Deprem nedeniyle, aralarında hastane ve okulların da bulunduğu çok sayıda binanın hasar gördüğü bildirildi.
Cianjur bölgesi yetkilisi Herman Suherman da Sayang Hastanesinde elektrik kesintisi yaşandığını ve bu yüzden hastaların ameliyat edilemediğini aktardı.
Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Bu arada BBC'nin haberine göre, havanın karardığı bölgede, enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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