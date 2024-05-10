Son 30 yılda penis boyundaki değişim incelendi: 'Uzunluğunun yükselmesi endişe verici...'

Son 30 yılda erkeklerde penis boyundaki değişimi inceleyen Stanford Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, “uzunluktaki artışın zararlı kimyasallara maruz kalmayla bağlantılı olabileceğini” savundu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 10.05.2024 - 11:36
Son 30 yılda penis boyundaki değişim incelendi: 'Uzunluğunun yükselmesi endişe verici...'
Abone Ol google-news

Son 30 yılda erkeklerde penis boyundaki ortalama değişimi inceleyen araştırmacılar, ortaya çıkan sonuçlar nedeniyle 'endişeli' olduklarını bildirdi.

ABD'deki Stanford Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, farklı eyaletlerden elde edilen bulguları içeren 75 farklı çalışmadan veri toplayarak, 1942'den 2021'e kadar 55 bin 761 farklı penisin uzunluğunu analiz etti.

Araştırma, 1992'den 2021'e kadar ortalama ereksiyon halindeki penis uzunluğunun %25 oranında artarak 12 santimetreden 15 santimetreye yükseldiğini ortaya koydu. Sarkık haldeyken, veriler ortalama boyutun 8,5 santimetre olduğunu ve gerildiğinde ise 13 santimetreye yükseldiğini gösterdi.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Üroloji Profesörü Dr. Michael Eisenberg, “uzunluktaki artışın zararlı kimyasallara maruz kalmayla bağlantılı olabileceğini” savundu.

Eisenberg, “Üreme sistemimiz insan biyolojisinin en önemli parçalarından biri olduğu için gelişimdeki her türlü genel değişiklik endişe vericidir. Eğer bu kadar hızlı bir değişim görüyorsak, vücudumuza güçlü bir şeyler oluyor demektir. Bu bulguları doğrulamaya çalışmalı ve eğer doğrulanırsa, bu değişikliklerin nedenini belirlemeliyiz” dedi.

Eisenberg ayrıca, “Pestisitler veya hijyen ürünleri gibi kimyasallara maruz kalmanın hormonal sistemlerimizle etkileşime girmesi gibi bir dizi faktör söz konusu olabilir. Bu endokrin bozucu kimyasallar çevremizde ve beslenmemizde çok sayıda bulunmaktadır. Vücudumuzun yapısını değiştirdikçe, bu hormonal ortamımızı da etkiler. Kimyasallara maruz kalmanın, erkek ve kız çocuklarının ergenliğe daha erken girmesinin ve bunun da genital gelişimi etkilemesinin bir nedeni olduğu ileri sürülmektedir” diye ekledi.

Araştırma ekibi ise “Sistematik incelememiz ve meta-analizimiz, ortalama ereksiyon halindeki penis uzunluğunun 1992 ile 2021 yılları arasında arttığını göstermektedir. Genital gelişimin idrar ve üreme işlevi üzerindeki önemli etkileri göz önüne alındığında, gelecekteki çalışmalar bu eğilimi doğrulamaya ve etiyolojiyi belirlemeye çalışmalıdır” dedi.


penis haberleri erkek haberleri

İlgili Haberler

Penis boyunun tarihçesi: Eski çağ heykellerindeki penisler neden bu kadar küçük?

Penis boyunun tarihçesi: Eski çağ heykellerindeki penisler neden bu kadar küçük?
Penisine üç mıknatıs yerleştirdi: Mesanesi patlama noktasına geldi!

Penisine üç mıknatıs yerleştirdi: Mesanesi patlama noktasına geldi!
Sarhoşken eski sevgili sayısını öğrendi: Partnerinin penisini bıçakladı

Sarhoşken eski sevgili sayısını öğrendi: Partnerinin penisini bıçakladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye bu vahşeti konuşuyor... Okul müdürünü silahla öldüren öğrenci hakkında yeni gelişme

Türkiye bu vahşeti konuşuyor... Okul müdürünü silahla öldüren öğrenci hakkında yeni gelişme
Ece Gürsel’in annesiyle paylaştığı poz: Sosyal medyada gündem oldu

Ece Gürsel’in annesiyle paylaştığı poz: Sosyal medyada gündem oldu
Çocukları down sendromu ile doğan aile davayı kazandı: Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat cezası!

Çocukları down sendromu ile doğan aile davayı kazandı: Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat cezası!
Ece Üner’den Özgür Özel’le görüşen Taha Hüseyin Karagöz’e sert eleştiri: ‘Atatürk’e hakaret etmiş bir şahıstır, ayrıca gazeteci değildir’

Ece Üner’den Özgür Özel’le görüşen Taha Hüseyin Karagöz’e sert eleştiri: ‘Atatürk’e hakaret etmiş bir şahıstır, ayrıca gazeteci değildir’
Sinan Ateş cinayetinin tetikçisini kaçıran araç tespit edildi: Ülkü Ocakları Başkanı da kullanmış!

Sinan Ateş cinayetinin tetikçisini kaçıran araç tespit edildi: Ülkü Ocakları Başkanı da kullanmış!
Afra Saraçoğlu’nun ödül töreninde ilginç anlar: Temastan kaçındı!

Afra Saraçoğlu’nun ödül töreninde ilginç anlar: Temastan kaçındı!
Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni randevu sistemini açıkladı: Pazartesi başlıyor

Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni randevu sistemini açıkladı: Pazartesi başlıyor
İnci Taneleri’nde abla kardeş yıllar sonra buluştu

İnci Taneleri’nde abla kardeş yıllar sonra buluştu