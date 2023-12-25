Son 72 yılın en uzun süren soğuğunu yaşadı
Çin'in başkenti Pekin, ülkenin kuzeyini etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle 1951'den bu yana sıcaklığın en uzun süre sıfırın altına düştüğü ayı geçiriyor.
Beijing Daily'nin haberine göre, 11 Aralık ile 24 Aralık arasında şehirde hava sıcaklığı 300 saatten fazla süre sıfırın altında ölçüldü.
Bu, kayıtların tutulduğu 72 yılda sıcaklığın en uzun süre sıfırın altına düştüğü ay oldu.
Pekin'de bu ay 10 gün üst üste sıcaklık sıfırın altında 10 derecenin altına inerken, hava tahminleri dondurucu soğuğun ay sonuna dek süreceğini gösteriyor.
Çin'in kuzeyini ve orta kesimlerini etkileyen soğuk hava dalgası ve kar fırtınaları nedeniyle aralıkta bazı şehirlerde kara yolları trafiğe kapatılmış, okullar tatil edilmişti.
Ulusal Meteoroloji Merkezi verilerine göre, ülkenin farklı bölgelerindeki 78 meteoroloji istasyonunda aralık ayına ait en düşük aylık sıcaklık değerleri ölçüldü.
Ülkenin kuzeyi ve orta kesimlerindeki bazı bölgelerde ortalama sıcaklıklar, rekor soğukların kaydedildiği 1961'den bu yana en düşük seviyelere geriledi.
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