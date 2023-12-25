ORC’den 2 büyükşehir için seçim anketi!

Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:57

Güncelleme: 25.12.2023 - 11:05

31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa bir zaman kala birçok anket şirketi, yerel seçimin nabzını tutuyor. ORC Araştırma Şirketi de Antalya ve İzmir'de seçmene, "CHP'nin belediye başkan adayı olarak kimi görmek istersiniz?" diye sordu

ANTALYA

19-23 Aralık'ta Antalya'da yapılan ankette üç isim öne çıktı. Anketin Antalya sonuçları şöyle:

Ümit Uysal: Yüzde 40,6

Çetin Osman Budak: Yüzde 29,1

Muhittin Böcek: Yüzde 24,2

Anket şirketi, Antalya'daki yerel seçim araştırmasıyla ilgili açıklamasında, "Antalya'da Mevcut Başkan Muhittin Böcek'in kırsalda oylarını koruduğu, merkez ilçelerde ise CHP ve Dem Parti seçmenlerinden ciddi bir oy kaybı yaşadığı görülmekte." ifadelerine yer verdi.

2019 yerel seçimlerinde Antalya'da partilerin aldığı oy oranları ise şöyle:

CHP: Yüzde 50,62

AKP: Yüzde 46,27

SAADET: Yüzde 0,96

DSP: Yüzde 0,96

DP: Yüzde 0,57

İZMİR

İzmir'de öne çıkan üç isim şöyle:

Tunç Soyer: Yüzde 47,9

Musa Çam: Yüzde 17,2

Tacettin Bayır: Yüzde 14,1

Anket şirketinin İzmir yerel seçim anketiyle yaptığı açıklama ise şöyle:

"Araştırmada Tunç Soyer'in Chp ve Dem parti tabanını tamamen domine ettiği görülmekte. Soyer dışında öne çıkan aday olmamasının sebebinin, ithal aday endişesinden kaynaklı olduğu gözlemlenmiştir."

2019 yerel seçimlerinde İzmir'de partilerin oy oranları şöyle:

CHP: Yüzde 58,10

AKP: Yüzde 38,69

SAADET: Yüzde 1,3.