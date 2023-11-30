Bangladeş'te 7 'savaş suçlusu' idam edilecek

Yayınlanma: 30.11.2023 - 12:51

Güncelleme: 30.11.2023 - 12:52

Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), Bangladeş'in Pakistan'dan bağımsızlığını kazandığı savaştaki suçlara ilişkin görülen davada, 7 sanığı "cinayet, tecavüz, adam kaçırma ve kundaklama" gibi eylemlerden suçlu bularak bu kişilerin idamına hükmetti.

Toplam 9 sanığın yargılandığı davada, bunlardan yalnızca 3'ü kararın açıklandığı duruşmada hazır bulundu.

Mayıs 2017'de açılan dava kapsamında suç isnat edilen 9 kişiden 4'ünün firari olduğu, 2 kişinin ise yargılama sürecinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Bangladeş'te 2009'da iktidara gelen Avami Ligi partisi, 1971 Bağımsızlık Savaşı'yla ilgili yargılamaları yürütmek üzere ICT'yi özel mahkeme olarak kurmuştu.

Bazı muhalefet partileri ve uluslararası gözlemciler, ICT'nin adil yargılama standartlarına uymadığına ve siyasi kararlar aldığına dikkati çekiyor.

Mahkeme, bugüne kadar 50'nin üzerindeki davada 137'den fazla sanık hakkında hüküm verdi.

Hindistan'dan 1947'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Pakistan'ın doğusu ile batısı arasında 1971'de başlayan iç savaş, bağımsız Bangladeş devletinin kurulmasıyla son bulmuştu.