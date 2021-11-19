Son dakika | ABD'den 3'üncü doz kararı
Son dakika | ABD'de 3'üncü doz Moderna aşısının yetişkinlere uygulanması için onay verildi.
ABD'de Moderna ve Pfizer-BioNTech'in yetişkinlere 3. doz aşı uygulaması yapılması yönündeki başvuruları karara bağlandı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 18 yaş ve üstü vatandaşlara Moderna ve Pfizer-BioNTech koronavirüs destek aşısı yapılmasına onay verdi.
Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de yaş kapsamının genişletilip genişletilmemesine karar vermek için bugün toplanıyor.
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