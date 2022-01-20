Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador lideriyle ortak basın toplantısı düzenledi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Erdoğan, Türkiye ile El Salvador arasındaki dostane ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağladığını söyleyen Bukele'ye teşekkürlerini iletti.
Türkiye'yle ticaret hacminin bir yılda yüzde 80 büyüme kaydedildiğini belirten Bukele, El Salvador'da Türk kültür ürünlerinin tüketiminin yaygın olduğunu söyledi.
LİMAN VE İHA TİCARETİ
Türkiye'yle El Salvador'da bir liman anlaşması yapmak üzere Erdoğan'la konuştuklarını belirten Bukele, Türkiye'den İnsansız Hava Aracı (İHA) alımının da gündeme geldiğini belirtti.
BÜYÜKELÇİLİK BİNASI ANLAŞMASI
Erdoğan, El Salvador'un başkenti San Salvador'da "En güzel yeri" büyükelçilik binası için kiralayacaklarını açıkladı.
UKRAYNA AÇIKLAMASI
Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin konuşan Erdoğan, "Bizi, her ülke ile münasebeti olan bir ülke olarak üzmektedir" diyen Erdoğan, önümüzdeki ay Ukrayna'ya ziyarette bulunacağını söyledi.
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