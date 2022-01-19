El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Erdoğan ile görüşecek
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Perşembe günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Orta Amerika ülkesi El Salvador’un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı Türkçe, İspanyolca ve İngilizce paylaşımlarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Bukele Türkçe dilindeki paylaşımında, "Bu Perşembe Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ediyorum" ifadelerini kullandı.
BİTCOİN'İ YASAL PARA BİRİMİ YAPAN İLK ÜLKE EL SALVADOR OLMUŞTU
41 yaşındaki Bukele, ülkesinde Eylül 2021'de kripto para birimi Bitcoin’in "yasal para" birimi olarak kullanılmaya başlamasıyla sık sık gündeme gelmişti.
Hükümet, Bitcoin’in yasal para birimi olarak kullanılmasına
ilişkin hazırlıklar kapsamında kripto para biriminin dolara çevrilmesi ve
komisyon olmadan geri çekilmesine izin veren Chivo dijital cüzdanının ATM'lerini
kurmuştu. Hükümet ayrıca, Bitcoin kullanımını teşvik etmek için Chivo Cüzdan
aracılığıyla herkese 30 dolar değerinde Bitcoin verileceğini açıklamıştı.
Bukele’nin öncülüğünde hazırlanan plan, El Salvadorluların çoğunlukla ABD'den
yapılan havale komisyonlarında 1 yılda harcanan 400 milyon dolardan tasarruf
etmelerini sağlamayı amaçlıyor.
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