Son dakika | Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar üzerine telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. İki lider görüşmede Türkiye-Rusya arasındaki iş birliğini bütün alanlarda ilerletme kararlılığını yineledi.
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