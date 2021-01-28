Hafter mahkemesinden Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin gayrimeşru karar
Arap basınında çıkan haberlere göre, isyancı Hafter güçlerine ait bir mahkeme, Libya hükümeti ile Türkiye arasında gerçekleşen Türkiye-Libya Deniz Sınırı Antlaşması'nın iptaline yönelik bir karar yayınladı.
Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya TV kanalında yer alan habere göre, Libya'nın doğusunda faaliyet yürüten isyancı Hafter güçlerine ait El Bayda mahkemesi, Türkiye'nin Libya hükümeti ile Aralık 2019'da imzaladığı 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın iptaline yönelik bir karar çıkardı. Kararın uluslararası hukuk açısından hiçbir geçerliliği bulunmamakta.
Türkiye Cumhuriyeti ile Libya'nın BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalan bu Mutabakat, iki ülkenin Akdeniz’deki deniz yetki alanları sınırını belirlemektedir.
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