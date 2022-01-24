Son dakika | NATO, Doğu Avrupa'ya ek gemi ve savaş uçakları gönderiyor
Son dakika | NATO müttefikleri, Doğu Avrupa'daki NATO yerleşimlerine ek gemiler ve savaş jetleri gönderiyor.
Genel Sekreter Jens Stoltenberg Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırlarına askeri yığılmasına tepki olarak, NATO müttefiklerinin güçlerini beklemeye aldıklarını ve Doğu Avrupa'daki NATO konuşlanmalarını daha fazla gemi ve savaş uçağıyla güçlendirdiklerini söyledi.
Stoltenberg yaptığı açıklamada, "NATO'ya ek kuvvet katkısında bulunan müttefikleri memnuniyetle karşılıyorum. NATO, ittifakın doğu kısmını güçlendirmek de dahil olmak üzere tüm müttefikleri korumak ve savunmak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecektir" dedi.
"RUSYA UYGUN ŞEKİLDE CEVAP VERECEKTİR"
Interfax haber ajansının aktardığına göre Rus milletvekili Andrei Kartapolov yaptığı açıklamada, ABD'nin Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerine daha fazla asker göndermesi durumunda Rusya'nın "uygun şekilde yanıt vereceğini" söyledi.
Rus parlamentosunun savunma komitesine başkanlık eden Kartapolov, ABD Başkanı Joe Biden'in Moskova ile Batı arasında Ukrayna konusunda yaşanan gerilimler nedeniyle bölgedeki NATO müttefiklerine binlerce asker göndermeyi düşündüğünü bildirmesinin ardından konuştu.
Ayrıca Rusya'ya göre; bir dizi diplomatik görüşmede sunulan güvencelere rağmen ABD, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığı" iddiasında ısrarcı.
LETONYA'DAN DOĞU AVRUPA İÇİN 'NATO GÜCÜ' ÇAĞRISI
Letonya Dışişleri Dakanı yaptığı açıklamada, Doğu Avrupa'nın savunmasına yönelik daha fazla "NATO gücü" için çağrıda bulundu.
AB'DEN 'DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ' YAPTIRIMLAR
Danimarka tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde Avrupa Birliği'nin "daha önce hiç görülmemiş" ekonomik yaptırımları uygulamaya hazır olduğunu söyledi. AB Dışişleri Bakanları Moskova'ya toplu bir uyarı göndereceklerini söyledi.
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