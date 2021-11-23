Son dakika | Saray'dan BAE Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
Son dakika | Cumhurbaşkanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın yarın (24 Kasım Çarşamba) Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye geliyor.
Bin Zayed’in çantasındaki en önemli başlık olan ekonomi alanında BAE'nin İran üzerinden geçen koridor ile Türkiye'ye ticaret yolu açması olacak. Söz konusu koridorla birlikte Süveyş Kanalı geçişli Sharjah-Mersin güzergahında deniz yoluyla 20 gün sürecek taşıma, İran üzerinden geçen güzergahla 6 ila 8 günde yapılabilir hale gelecek.
SARAY'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı, Veliaht Prensin Türkiye ziyaretine ilişkin basın açıklamasında bulundu.
Saray'dan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:
"Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 24 Kasım 2021 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Ankara’da yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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