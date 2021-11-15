BAE Veliaht Prensi, Türkiye'ye geliyor: 'Sedat Peker BAE'den ayrılabilir' iddiası
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'in Türkiye ziyaretiyle suç örgütü lideri Sedat Peker'in BAE'den ayrılabileceği iddia ediliyor.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye geliyor.
İndependent Türkçe'nin haberine göre; Bin Zayed’in çantasındaki en önemli başlık olan ekonomi alanında BAE'nin İran üzerinden geçen koridor ile Türkiye'ye ticaret yolu açması olacak. Söz konusu koridorla birlikte Süveyş Kanalı geçişli Sharjah-Mersin güzergahında deniz yoluyla 20 gün sürecek taşıma, İran üzerinden geçen güzergahla 6 ila 8 günde yapılabilir hale gelecek.
Bin Zayed'in ziyaret programının kesin olduğu ancak tarihinin netleşmediği belirtilirken, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy'dan da dikkat çeken bir iddia geldi.
Ersoy, Bin Zayed'in gelişiyle birlikte suç örgütü lideri Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrılabileceğinin konuşulduğunu aktardı.
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