Son dakika | Şuşa Beyannamesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören 'Şuşa Beyannamesi' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında "Şuşa Beyannamesi" görüşülerek kabul edildi.
Beyannameyle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi amaçlanıyor.
ÜÇÜNCÜ BİR DEVLETÇE SALDIRI HALİNDE KARŞILIKLI YARDIM
Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan- Kars demir yolunun inşasının, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı hedefleniyor.
Türkiye ve Azerbaycan'ın, bölgesel, küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterecekleri, taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde tarafların, birbirine gerekli yardımı yapmaları hedefleniyor.
Özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğinin genişletilmesi amaçlanıyor.
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