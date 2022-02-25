Son dakika: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan açıklama

25 Şubat 2022 Cuma, 12:44

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bodnar'ın açıklamasından öne çıkan satır başları:

"TEK BAŞIMIZA SAVAŞIYORUZ"

Ukrayna Cumhurbaşkanın ifadelerine göre işgalin ana hedefi tam kendisi ve ailesidir. Aklı başında modern hangi insan başka bir devletin ailesini neden hedef alsın? Bu savaşı gerçekleştiren kesinlikle aklı başında değil. Biz kendi başımıza ve yalnız savaşıyoruz. Kiev tehlike altında. Mücadeleye devam edeceğiz. Ukrayna’nın gıda,ilaç ve yakıt başta olmak üzere çeşitli ürünlere ihtiyacı var. Şuan önemli olan Rusya’nın saldırganlığını durdurması birliklerini geri çekmesi ve anlaşma masasına oturması için baskı yapmak. Yüzlerce Rus askeri öldürüldü. Kiev tehlike altında.

"HÜKÜMET BİNALARININ YANINDA ÇATIŞMA YOK"

Mülteci meselesinin gündeme gelebileceği malum. Sivil kayıplarına özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Putin'in füzeleriyle kadınlar ve çocuklar ölüyor. Türkiye'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu görüyorum" dedi.

Kiev'de çatışma yaşandığına ilişkin soruyu yanıtlayan Bodnar, "Hükümet binalarının yanında herhangi bir çatışma yok. Ukrayna üniforması giyen bir sabotaj grubu Kiev'e girerek toplum arasında panik yaymak istedi" dedi.

Türkiye'ye iletilen Boğazların kapatılmasına talebine ilişkin "Türk tarafı cevabımızı değerlendiriyor, değerlendirme süreci zaman alıyor tabii olumlu cevap almayı diliyoruz. Türkiye'deki tüm makamların Ukrayna'da neler olduğunu anladığını düşünüyorum" dedi.

Ukrayna NATO üyeliğine ilişkin soruyu yanıtlayan Bodnar, "Ukrayna'nın şu an askeri destek alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.