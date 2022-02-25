Son Dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ateşkes olması lazım

Son Dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Biz Ukrayna'da yaşayan herkesin haklarını kullanmasını istiyoruz herhangi bir baskı olmaksızın yaşamalarını istiyoruz. Ateşkes olması lazım" dedi. Lavrov ayrıca, "Rusya, Ukrayna ordusu 'silah bırakırsa' konuşmaya hazır" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2022 Cuma, 13:28
Son Dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ateşkes olması lazım
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Lavrov'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

  • Bağımsız bir devleti destekliyoruz, çok kültürlülüğü çeşitliliği destekliyoruz. NATO manipülason yapıyor. Ukrayna'nın aşırıcı yönteminlerin altında olması kabul edilebilir değil, aynı zamanda Ruslar için soykırım yapılması da kabul edilemez. Ukrayna'yı işgal etmiyoruz. Bizi eleştirenlerin geçmişte yaptıklarına bakın.
  • Daha önce de söylemiştik; Gürcistan NATO üyesi olamaz demiştik. Almanya ve Farnsa doğrudan üyelik yerine bir imtiyaz vermeye karar vermişti.
  • Biz Ukrayna'da yaşayan herkesin haklarını kullanmasını istiyoruz herhangi bir baskı olmaksızın yaşamalarını istiyoruz. Ukrayna halkı yeterince acı çekti. Kimse Amerikan ordusunun orada olmasını istemiyor.
  • Biz her zaman diplomatik çözümleri savunduk ve bizim görevimiz diplomatik çabaları sürdürmekti. Minsk'te nelerin yapılması gerektiği söylenmişti ve bu kararları değiştirmek istediler. Toprak bütünlüğünün sağlanması gerekiyordu. Ekonomik bağları var bu bölgelerin Rusya ile. Bunlar önemli konular. Ateşkes olması lazım. Ekonomik engellerin kaldırılması lazım ve aynı zamanda seçimlerin de Ukrayna'da doğru koşullarda olması gerekliydi ki bu taleplerimiz reddedildi. Batı bizi dinlemedi.
  • Rusya, Ukrayna ordusu 'silah bırakırsa' konuşmaya hazır.

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