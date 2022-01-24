Son dakika | WikiLeaks kurucusu Julian Assange hakkında kritik gelişme

Son dakika | İngiltere tarafından ABD'ye iade edilmesine karar verilen WikiLeaks kurucusu Julian Assange hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 13:58
Son dakika | WikiLeaks kurucusu Julian Assange hakkında kritik gelişme
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İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilebileceği yönündeki karara itirazda bulunabileceğine hükmetti.

ABD, 50 yaşındaki Assange'a Wikileaks'in yayımladığı dosyalar nedeniyle casusluk yasası kapsamında 18 farklı suçlama yöneltiyor. Wikileaks kurucusu iade edilir ve suçlu bulunursa ömrünün kalanını demir parmaklıklar arkasında geçirecek.

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