WikiLeaks kurucusu Assange ve nişanlısı Morris'ten 'yasal süreç' adımı
WikiLeaks kurucusu Julian Assange ve nişanlısı Stella Morris, Britanya Adalet Bakanı Dominic Raab ve Belmarsh Cezaevi Müdürü'ne karşı yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor.
WikiLeaks kurucusu Julian Assange ve nişanlısı Stella Morris, evlenmelerinin engellendiğini iddia etti.
Söz konusu suçlamanın nedenleri arasında; Assange'ın hapishanede olduğu dönemde çifte ve çocuklarına yönelik insan haklarını ihlal eden davranışların sergilenmesi olduğu belirtildi.
The Guardian'ın haberine göre; Assange ve Morris tarafından yapılan açıklamada, hapishanede düğün töreni yapılabileceği konusunda anlaşmaya varmak için tekrarladıkları taleplerine yanıt alamadıkları ifade edildi.
Julian Assange and fiancee claim they are being blocked from marrying https://t.co/oAwfrWRnEr— The Guardian (@guardian) November 7, 2021
Avukat olan Moris, İngiliz yetkililerin yanıt vermemesinin nedenini, ABD'nin WikiLeaks'e yönelik düşmanlığına bağladı.
'İNTİHAR ETMESİNDEN KORKUYORUZ'
Assange'ın kardeşi ve film yapımcısı Gabriel Shipton, geçtiğimiz günlerde, abisinin verdiği hukuk mücadelesine dair açıklamalarda bulunarak, Assange'ın 'intihar etmesinden korktuklarını' belirtmişti.
"Geçen yıl Julian'ın kaldığı Belmarsh'ta bir 3 intihar yaşandı" diyen Shipton, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Julian'ın da aralarına katılacağı korkusuyla yaşıyoruz. Örneğin, geçen aylarda bilgisayar programcısı ve iş insanı John McAfee'nin, İspanya'dan ABD'ye iadesi onaylandı ve ardından McAfee intihar etti. Bu her zaman aklınızda. Sürekli korku içindeyiz."
Öte yandan Shipton, Avustralya yönetiminin Assange'ın arkasında durmadığını kaydetmişti.
ABD'nin farklı coğrafyalarda işlediği savaş suçlarını, insan hakları ihlallerini ve casusluk faaliyetlerini ifşa eden WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesine yönelik İngiltere'deki temyiz duruşması sürüyor.
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