WikiLeaks kurucusu Assange ve nişanlısı Morris'ten 'yasal süreç' adımı

WikiLeaks kurucusu Julian Assange ve nişanlısı Stella Morris, evlenmelerinin engellendiğini iddia etti.

Söz konusu suçlamanın nedenleri arasında; Assange'ın hapishanede olduğu dönemde çifte ve çocuklarına yönelik insan haklarını ihlal eden davranışların sergilenmesi olduğu belirtildi.

The Guardian'ın haberine göre; Assange ve Morris tarafından yapılan açıklamada, hapishanede düğün töreni yapılabileceği konusunda anlaşmaya varmak için tekrarladıkları taleplerine yanıt alamadıkları ifade edildi.

