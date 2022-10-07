Son Dakika: 2022 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

07 Ekim 2022 Cuma, 12:06

Belaruslu insan hakları aktivisti Ales Bialiatski ile Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukraynalı insan hakları örgütü Sivil Özgürlükler (CCL), 2022 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi oldu.

Nobel Komitesi, "Barış Ödülü sahipleri kendi ülkelerindeki sivil toplumu temsil ediyor. Uzun yıllar iktidarı eleştirme ve vatandaşların temel haklarını koruma hakkını desteklediler. Savaş suçlarını, insan hakları ihlallerini ve yetkinin kötüye kullanılmasını belgelemek için olağanüstü bir çaba gösterdiler. Birlikte sivil toplumun barış ve demokrasi için önemini gösteriyorlar" açıklamasında bulundu.