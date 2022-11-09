Son Dakika: ABD ara seçimlerinde Dr. Mehmet Öz seçimi kaybetti
ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olan ve eski başkan Donald Trump tarafından desteklenen Dr. Mehmet Öz, Demokrat rakibi John Fetterman'a karşı kaybetti.
ABD'deki Kongre ara seçimlerinde kilit eyaletlerdeki yarışlarda oy sayımı sürerken, Pennsylvania'da Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olan Türk kökenli Dr. Mehmet Öz'ün Demokrat rakibi John Fetterman zaferini ilan etti.
NBC News sayımda gelinen noktada Fetterman'ın zaferinin kesinleştiğini duyururken, Demokrat siyasetçi de Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Resmileşti. Pennsylvania'dan bir sonraki senatör ben olacağım. Pennsylvania halkına güvendik ve sizler bizi yüz üstü bırakmadınız. Ben de sizi yüzüstü bırakmayacağım. Teşekkür ederim."
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