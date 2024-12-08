Son Dakika... ABD başkanı Biden'dan 'Suriye' açıklaması

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, cihatçıların Şam'ı ele geçirmesinin ardından "Tüm Suriyeli gruplarla temas halinde olacağız" dedi.

Son Dakika... ABD başkanı Biden'dan 'Suriye' açıklaması
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İHA
Yayınlanma: 08.12.2024 - 22:05

ABD Başkanı Joe Biden, Şam'ın terör örgütü HTŞ başta olmak üzere cihatçılar tarafından ele geçirilmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Biden'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Nihayet Esad rejimi düştü. Bu rejim yüz binlerce masum Suriyeliye zulmetti, işkence etti ve öldürdü.

Suriye’nin doğusunda herhangi bir tehdit karşısında personelimizi koruyacak bir güvence kapasitesi oluşturulmasına yardımcı olacağız ve IŞİD'e karşı görevimizi, büyük ölçüde koruyarak, sürdürmeye devam edeceğiz.

Geçiş döneminde aralarında Ürdün, Lübnan, Irak ve İsrail’in de bulunduğu ülkeleri, Suriye’den gelecek her türlü tehdide karşı destekleyeceğiz.

Yıllardır Esad'ın başlıca destekçileri İran, Hizbullah ve Rusya oldu. Ancak geçtiğimiz hafta içinde üçünün de desteği azaldı, çünkü üçü de bugün benim göreve gelmemden bu yana çok daha zayıf durumdalar.

Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan süreç dahil olmak üzere bağımsız ve egemen, Esad rejiminin olmadığı bir Suriye’ye geçişi sağlamak amacıyla yeni bir anayasa ve tüm Suriyelilere hizmet edecek yeni bir hükümet oluşturulması için tüm Suriyeli gruplarla temas halinde olacağız."


Etiketler: #Joe Biden #suriye #ABD

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