Son Dakika... ABD duyurdu: Gazze'de 'süreli ateşkes' kararı
Son dakika haberi... Beyaz Saray İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde çatışmalara her gün 4 saat ara vereceğini duyurdu. Bugünden itibaren başlayan uygulamada ara boyunca bu bölgelerde askeri opersasyon yapılmayacağı vurgulandı.
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