Son Dakika... ABD duyurdu: Gazze'de 'süreli ateşkes' kararı

Son dakika haberi... Beyaz Saray İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde çatışmalara her gün 4 saat ara vereceğini duyurdu. Bugünden itibaren başlayan uygulamada ara boyunca bu bölgelerde askeri opersasyon yapılmayacağı vurgulandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 18:47
Son Dakika... ABD duyurdu: Gazze'de 'süreli ateşkes' kararı
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