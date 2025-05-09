Son Dakika... ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk hakkında yeni karar

ABD'de İsrail’in, Filistin'e yönelik saldırılarını eleştiren bir yazı gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Son Dakika... ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk hakkında yeni karar
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AA / İHA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 20:34

Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı Massachusetts’te altı ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rubio, “Hamas destekçisi” olarak nitelediği ve İsrail karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdüğü 300’den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini bildirmişti.

ABD’li federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı geçici durdurma kararı vermişti. Öztürk’ün öğrenim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etmişti.

YENİ KARAR VERİLDİ

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi

Vermont Bölge Mahkemesi,Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün kefaletle derhal serbest bırakılmasını emretti.


Etiketler: #Rümeysa Öztürk #ABD #mahkeme

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