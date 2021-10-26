Son dakika... ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama

26 Ekim 2021 Salı, 18:57

Sputnik'in aktardığına göre; Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Avrupa'da düzenlenecek bir dizi zirve sırasında ABD Başkanı Joe Biden'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi ihtimalini dışlamadı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın zirvelere katılacağı İtalya ve Britanya ziyaretlerinin takviminde bir miktar boş yer olduğunu söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi ihtimaline ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"İlave ikili görüşmelere son halini vermek için üzerinde çalıştığımız programla ilgili aldığım notlara göre yerimiz var."

Ankara'nın ABD dahil 10 ülkeyle yaşadığı büyükelçi krizinin ardından dikkatler muhtemelen G20 zirvesinde Biden-Erdoğan görüşmesinin olup olmayacağına çevrilmişti. Glasgow'daki iklim zirvesine de hem Biden hem Erdoğan katılacak.

Geçen hafta Erdoğan, 'Osman Kavala'nın AİHM kararı uyarınca serbest bırakılması' için ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçileriyle ilgili 'istenmeyen kişi ilan edilmeleri ve sınırdışı edilmeleri talimatı verdiğine' dair üst üste açıklamalar yapmıştı. Dün ABD Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen "Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uyuyoruz" açıklamaları, Ankara tarafından geri adım olarak değerlendirildi.

Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından "Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimse, sıfatı ne olursa olsun, bu ülkede barınamaz" diyerek ekledi:

"Bizim amacımız kriz çıkarmak değil, Türkiye'nin onurunu, gururunu haysiyetini korumaktır. Bugün büyükelçiliklerden yapılan açıklamayla yanlışlıklarından geri dönülmüştür."