Son Dakika: AB'den Putin ve Lavrov'a yaptırım
AB, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un mal varlıklarını dondurduğunu açıkladı.
Moskova'ya karşı yaptırımların detaylarını görüşmek için Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) temsilcileri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrupa'daki varlıklarını dondurmaya karar verdi.
Bilgiyi bir AB yetkilisi verdi.
Bir AB yetkilisi de bu açıklamadan kısa süre önce Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya, Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından yeni üçüncü yaptırım paketini hazırladığını söylemişti.
Adının açıklanmasını istemeyen AB yetkilisi, "Olabildiğince hızlı bir şekilde bu adımı atmaya çalışacağız" diyerek yeni yaptırımların da Rusya'nın finans ve enerji sektörünü hedef alacağını belirtmişti.
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, AB'nin bugün içerisinde Putin ve Lavrov'un AB'deki banka hesaplarının dondurulacağını duyurdu.
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